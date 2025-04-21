В Вашингтоне неоднократно говорили о готовности взять под контроль данную АЭС.

Издание The Wall Street Journal, разбирая прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта, пишет, что Соединённые Штаты Америки предлагают присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В материале издания не указывается, кто именно будет управлять самой атомной электростанцией и какие территории будут считаться «нейтральными». В то же время американские власти готовы взять ядерный объект под свой контроль. Источники издания подчёркивают, что предложение Вашингтона является недоработанным, поэтому сложно говорить о конкретных условиях присвоения нейтрального статуса территориям вокруг ЗАЭС.

Стоит отметить, что в официальном поле представители Вашингтона, включая самого Дональда Трампа, неоднократно говорили об обсуждении вопроса ЗАЭС и её статуса. Американский президент предлагал передать контроль над атомной электростанцией Соединённым Штатам Америки, а также узнавал мнение по этому поводу у своего украинского коллеги Владимира Зеленского. В Киеве не против совместного управления атомной электростанцией, если речь идёт о расположенной в Энергодаре.