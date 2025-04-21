Такое заявление сделал европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время своего визита в Швецию сделал заявление (цитата местного издания SVT), в котором призвал Стокгольм взять на себя лидерство в программе по перевооружению Европы. Он подчеркнул, что перед Европейским союзом стоит крупнейшее перевооружение современности в рамках программы «Готовность 2030» (ReArm Europe).

Кубилюс объясняет, что Швеция обладает очень сильным оборонно-промышленным комплексом, поэтому её можно поставить в пример другим странам-участникам Европейского союза. Европейский чиновник указывает на фрагментацию европейской оборонной отрасли, из-за чего возникает проблема в отсутствии единого внутреннего рынка оружия.

Как итог, страны Европы тратят колоссальные суммы денег на приобретение оружия за пределами Европы. В то же время в городе Карлскугу присутствует крупное производство артиллерии и артиллерийских боеприпасов, производимых местной компанией Saab. Он видит в этих оборонных возможностях ценность для Европы.

Андрюс Кубилюс подчеркнул, что у Европейского союза мало времени для перевооружения, поскольку европейские разведывательные службы указывают на возможность военного конфликта с Россией уже в 2030 году.