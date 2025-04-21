Из-за такого решения страна может не получить место в Совбезе ООН.

Некоторое время назад появилась информация о том, что Германия может выдвинуть на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) действующего министра иностранных дел Анналену Бербок. На 80-й сессии ООН внутренние правила регламентируют выдвижение на данный пост представителей из стран Западной Европы.

Однако, как пишет издание Der Spiegel, в Берлине опасаются выдвижения Бербок на данную должность, поскольку из-за такого решения страна может потерять потенциальное место в Совете безопасности ООН, выборы в который запланированы в середине 2026 году. Среди претендентов на членство в международной организации в течение 2026 - 2028 годов всего три западных государств - Германия, Австрия и Португалия.

Отмечается, что Анналена Бербок успела выделиться антироссийской и произраильской риторикой. Занятие немецким министром высокопоставленной должности в ООН может навредить амбициям Германии по получению места в Совете безопасности, поскольку влияющие на исход голосования страны Глобального Юга вряд ли поддержат Берлин в таком случае.

Der Spiegel напоминают, что изначально в Германии хотели выдвинуть на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН бывшего секретаря ОБСЕ (2020 - 2024 годы) Хельгу Шмид.