Отмечается, что на территорию России могут перевезти высокообогащённый уран, который Вашингтон требует вывезти из Ирана.

Между Соединёнными Штатами Америки и Ираном продолжаются переговоры по соглашению, предусматривающему отказ Тегерана от создания ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций. О ходе переговоров мало что известно, но стороны оценивают достигаемый на встречах прогресс.

Издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на текущей неделе американские и иранские дипломаты продолжат технические консультации в Женеве, после чего встретятся в столице Омана (посредник в переговорном процессе) для проведения третьего раунда переговоров. По данным издания, в ходе переговорного процесса остаётся два самых сложных вопроса - хранение или уничтожение запасов высокообогащённого урана, а также внешние гарантии, которые предоставят Ирану в случае, если Соединённые Штаты Америки нарушат договорённости об отмене санкций.

Отмечается, что Россия могла бы сыграть ключевую роль в данном соглашении, поскольку на её территории можно разместить иранские запасы урана. Такой вариант может стать приемлемым для обеих сторон, ведь Тегеран против полного уничтожения высокообогащённого урана, а Вашингтон не желает оставлять его на иранских территориях. Более того, Москва может стать арбитром ядерного соглашения, выявляющим признаки его нарушения.

The Guardian также сообщают, что Соединённые Штаты Америки предоставили Ирану гарантии отсутствия у Вашингтона цели по полному демонтажу иранской ядерной программы. Рассматривается вариант ограничения ядерной программы, чтобы страна не имела возможность создать ядерное оружие.