Отмечается, что бомба массой два килограмма создала огненный шар температурой выше 1000 °C, который сохранялся дольше, чем после взрыва аналогичного количества тротила.

В Китае провели успешное испытание неядерной водородной бомбы, разработанной Китайской государственной судостроительной корпорацией (CSSC). Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

По данным SCMP, при весе всего два килограмма водородная бомба без ядерного боезаряда смогла образовать огненный шар температурой выше 1000 °C, сохраняющийся в течение нескольких секунд. Отмечается, что это в пятнадцать раз дольше, чем у взрывов тротила, эквивалентных по мощности боезаряда.

В материале издания сообщают об использовании при создании водородной бомбы гидрида магния, который изначально использовали для безопасной доставки водорода в удалённые районы, где его можно использовать для производства экологически чистой электроэнергии и тепла.

SCMP подчёркивают, что в исследовании CSSC говорится о возможности водородной бомбы без ядерного заряда наносить обширные повреждения ввиду продолжительного термического поражения. Как итог, интенсивность взрыва остаётся полностью подконтрольной, что позволяет добиваться равномерного уничтожения целей на обширных территориях.