Два министра воспользовались возможностью побеседовать с американским президентом в отсутствие его советника по торговым вопросам, выступающим за введение пошлин.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник воспользовались обстоятельствами, чтобы добиться 90-дневной паузы в пошлинах, введённых американским президентом Дональдом Трампом. Для этого два министра организовали незапланированную встречу с главой государства в отсутствие советника Трампа по торговле Питера Наварро.

По данным издания, утром 9 апреля Наварро запланировал встречу с главой Национального экономического совета при Белом доме Кевином Хассетом. Из-за этого, советник американского президента поддерживающий агрессивное введение пошлин, не смог присутствовать на встрече Лютника и Бессента с Трампом. Министры воспользовались ситуацией, поскольку знали, что в противном случае Питер Наварро мог бы привести контраргументы, которым американский президент больше доверится, ввиду нежелания отступать от своей позиции.

Источники издания утверждают, что Скотт Бессент и Говард Лютник оставались в Овальном кабинете до того момента, пока Дональд Трамп не объявил на своей странице в социальной сети Truth Social о 90-дневной паузе. Сразу после поста в социальных сетях Бессент и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уведомили журналистов о принятом Трампом решении.

Представитель Скотта Бессента не подтвердил и не опроверг информацию The Wall Street Journal. Представитель Говарда Лютника заверил приверженности администрации Дональда Трампа к совместной работе. Питер Наварро назвал статью издания «очередным фейком», направленным на разобщение торговой команды Трампа.