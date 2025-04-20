Об этом сообщают оманские и иранские чиновники.

Вчера в Риме прошёл второй раунд переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Ираном при посредничестве Омана. Темой переговоров является заключение нового соглашения между странами, в рамках которого иранские власти откажутся от создания ядерного оружия, а с Тегерана будут сняты американские санкции.

Второй раунд переговоров, продолжавшийся четыре часа, привёл к согласованию перехода к следующему этапу переговорного процесса, направленного на достижение справедливого, постоянного и обязательного соглашения, гарантирующего отказ Тегерана от создания ядерного оружия и полное снятие американских санкций. Об этом сообщает государственное Оманское новостное агентство (ONA).

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также подтвердил достижение новых договорённостей между Вашингтоном и Тегераном, которые приведут к переходу к следующей фазе переговоров.

Предполагается, что следующая встреча пройдёт на этой неделе в Маскате (столица Омана). На протяжение недели технические группы Ирана и Соединённых Штатов Америки продолжают обсуждения для детализации договорённостей. Пока нет информации о том, будут ли готовы стороны подписать на предстоящих переговорах в Маскате рамочное соглашение об ограничении иранского ядерного потенциала.