Связано это с арестом лидера турецкой оппозиции.

Германия заблокировала решение о поставке Турции истребителей четвёртого поколения Eurofighter, приобретение которых Анкара начала рассматривать в 2024 году. Об этом сообщает издание Handelsblatt от собственных источников.

По данным издания, немецкое правительство не поддерживает выдачу экспортной лицензии на поставку европейских самолётов из-за ареста лидера турецкой оппозиции Экрема Имамоглу. Сторонники обвиняемого в коррупции турецкого оппозиционера критикуют Эрдогана за «политический заговор», а Берлине действия турецких властей воспринимают как «атаку на турецкую демократию».

Вопрос истребительной мощи Турции неоднократно становился проблемой для Анкары. Турецкие власти из-за закупки российского вооружения были исключены из программы по разработке F-35, утратив возможность для приобретения самолётов, поэтому были вынуждены искать аналог. В производстве собственных истребителей у Турции пока нет особых подвижек. В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита в Анкару в ноябре прошлого года объяснял поставки турецкой армии европейских истребителей тем, что Турция является страной-участником НАТО.