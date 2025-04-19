Отмечается, что такой вариант сделки будет трудно согласовать с Киевом.

Журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус опубликовал статью, в которой разобрал ситуацию с мирным предложением Соединённых Штатов Америки, разработанным спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом. Отмечается, что вариант мирной сделки предусматривает большое количество уступок для России, а основная загвоздка переговорного процесса заключалась в нежелании Москвы идти на какие-либо ослабления требований. Как итог, Уиткофф исходил в своём предложении из российских требований.

По данным издания, камнем преткновением мирного предложения является то, что сделка не предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности от Соединённых Штатов Америки. Предполагается, что Киев будет вынужден самостоятельно обеспечивать свою оборону, заручившись ограниченной поддержкой Европы.

Как рассказали Игнатиусу европейские чиновники, без американской военной помощи и разведывательной поддержки будет проблематично обеспечить безопасность Украины. Дело в том, что у Европы нет достаточного количества оружия, чтобы сдержать Россию от возобновления боевых действий. Однако наиболее проблемным место является отсутствие у Европы разведывательных возможностей. Акцентируется внимание на том, что недавнее шестидневное прекращение обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом удалось пережить, но если бы оно затянулось - ситуация могла значительно ухудшиться.