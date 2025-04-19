В то же время вице-президент США, как и американские разведслужбы, насторожено относятся к военному решению ситуации.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио и советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц поддерживают предложение о нанесении ударов по иранским ядерным объектам, которые могут помочь Ирану в создании ядерного оружия. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, в окружении Трампа есть и те, кто за более дипломатический подход к ситуации. Среди них - вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард. Сам Дональд Трамп прислушивается как к «ястребам», так и «голубям». Источники издания указывают на желание Трампа решить ситуацию в дипломатическом поле, но не могут сказать, как долго он готов ждать дипломатического решения.

The Washington Post акцентируют внимание на том, что данные американских разведывательных служб говорят об отсутствии намерений у Ирана создавать ядерное оружие в ближайшее время. В то же время бомбардировки иранских ядерных объектов, как считают ряд советник американского президента, приведут к полномасштабной региональной войне.

На текущий момент переговоры между Соединёнными Штатами Америки и Ираном продолжаются. Говорить о конкретных результатах преждевременно ввиду отсутствия подробной информации о переговорном процессе, находящемся на начальном этапе.