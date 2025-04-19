Российские перевозчики при составлении выгодных маршрутов должны исходить из того, что европейское небо также открыто для них.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что представители России в рамках переговоров с Соединёнными Штатами Америки лоббируют открытие американского неба для российских авиакомпаний. Однако такое решение принять невозможно без участия Европы, поскольку в противном случае российские перевозчики не смогут составить эффективные маршруты для полётов в штаты.

Источник издания в лице неназванного представителя Европейской комиссии утверждает, что позиция Брюсселя по санкциям против Москвы, включая запрет на полёты российских компаний в воздушном пространстве стран Европейского союза, остаётся неизменной.

Собеседник Politico подчеркнул, что даже если закрыть глаза на политическую составляющую вопроса, в Европе есть серьёзные обеспокоенности по поводу соблюдения российскими авиакомпаниями норм безопасности. Дело в том, что на протяжение последних трёх лет для европейцев остаётся неизвестным, обеспечивали ли российские компании надлежащее обслуживание своих самолётов.

Директор консалтинговой компании SIG Aviation Сандер Старревельд объясняет, что российские компании не имели возможности покупать детали для самолётов Boeing и Airbus из-за санкций, поэтому велик риск использования поддельных деталей при обслуживании авиатехники. Он обеспокоен тем, что санкционирование полётов российских авиакомпаний в Европейский союз как представляет угрозу безопасности авиасообщения, так и создаёт риск ввоза контрафактных деталей в Европу.