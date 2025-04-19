Ни о каких подробностях плана информации нет.

Несколько дней назад в Париж приехал государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, которые встретились с украинскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить российско-украинский конфликт.

Как пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, представители Вашингтона сообщили в Париже союзникам о наличии у американских властей готового плана мониторинга за соблюдением всеобъемлющего прекращения огня между Украиной и Россией. Подробности разработанного плана не раскрываются.

В материале издания акцентируют внимание на том, что речь идёт не о готовом решении, а о проекте самой концепции контроля за соблюдением прекращения огня.

Ранее американский президент Дональд Трамп выступал с поддержкой инициативы Европы по отправке своих миротворческих сил на украинские территории. При этом Соединённые Штаты Америки не собираются вмешиваться в европейскую миссию, а решение о том, стоит ли принимать участие в отправке миротворцев, страны Европы должны принимать самостоятельно.