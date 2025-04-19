Последняя партия американского газа прибыла в китайский порт ещё в начале февраля. С тех пор новых поставок не было.

Китай полностью перестал получать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов Америки на фоне обострения торговых отношений между странами. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, последняя партия американского СПГ поступила в китайскую провинцию Фуцзянь ещё в начале февраля. После этого новых поставок американского газа не поступало. Более того, один из танкеров с американским газом был вынужден отправиться в Бангладеш, поскольку не успел отгрузиться к моменту вступления тарифов в силу.

Аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз в комментарии Financial Times сообщил, что повышение тарифов означает фактическое эмбарго на поставки, из-за чего танкеры с СПГ перераспределяются на другие рынки. В то же время аналитик акцентирует внимание на том, что такая ситуация выгодна для Европы, ведь из-за снижения спроса на американский газ в Азии на 5 - 10 миллионов тонн, стоимость поставок энергоносителей в европейские страны немного снизится, как и цены на газ для европейцев в целом.

В прошлые месяцы уже поступала информация о перенаправлении танкеров с американским СПГ из Азии в Европу. По данным Financial Times, в январе 2025 года не менее семи танкеров с газом сменили свой курс в пользу удовлетворения потребностей европейского рынка.