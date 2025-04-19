Однако на текущий момент он считает хорошими шансы на мирное соглашение между странами.

Американский президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта, подтвердил намерения Вашингтона урегулировать его. Однако в том случае, если одна из сторон решит усложнить задачу, Соединённые Штаты Америки скажут им: «Вы глупы, вы ужасные люди» и «пройдут мимо».

Тем не менее, на текущий момент американский президент сообщает о хороших шансах завершить российско-украинский конфликт. Он подчеркнул, что вся его жизнь состоит из переговоров, поэтому он знает, когда сторона действительно желает заключить сделку, а когда - просто «играет». Трамп рассчитывает увидеть от Киева и Москвы желание заключить мир.

При этом Дональд Трамп отказался отвечать вопрос журналиста о том, продолжат ли Соединённые Штаты Америки поддерживать Украину, если «возьмут паузу» в своих посреднических усилиях.

Своими словами американский президент подтвердил заявление государственного секретаря Марко Рубио, который вчера заявил о готовности Вашингтона прекратить посреднические усилия по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, если одна из сторон затянет переговорный процесс.