Предполагается, что такая уступка связана с намерениями Вашингтона либо завершить конфликт быстро, либо отказаться от посреднических усилий по урегулированию.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в рамках потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией американские власти готовы признать Крым российским. До этого была речь об отказе Киева от возвращения утраченных территорий военным путём, но без их признания частью России.

По данным издания, такая уступка перед Москвой является последним сигналом того, что администрация Дональда Трампа стремится к быстрому заключению мирного соглашения. В случае же, если урегулирование затянется по вине одной из сторон, Вашингтон готов отказаться от посреднических усилий, оставив российско-украинский конфликт на самотёк.

Касаемо ситуации с территориями, источники Bloomberg указывают на планы Соединённых Штатов Америки заморозить линию боевого соприкосновения в таком состоянии, на котором она находится на данном этапе. Вступление Украины в НАТО также будет снято с повестки обсуждения. Какую-либо другую дополнительную информацию источники издания отказались озвучивать, сославшись на конфиденциальность обсуждений.

Помимо этого, после подписания соглашения о прекращении огня введённые против России санкции будут постепенно сниматься. По этой причине американские власти привлекли к переговорам Европу, которая тоже вводила санкции в отношении Москвы.

Стоит понимать, что территории, которые признают Соединённые Штаты Америки, не всегда соответствуют международно признанным границам. Так, например, Вашингтон признаёт частью Израиля оккупированные сирийские Голанские высоты, когда международное сообщество считает их Сирией.