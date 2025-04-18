Он допускает, что Вашингтон и Пекин могут заключить торговое соглашение в следующие 3 - 4 недели.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что введённые им 145-процентные пошлины на импорт товаров из Китая могут быть снижены. Он подчеркнул, что не желает повышать тарифы дальше, поскольку в определённый момент люди попросту перестанут покупать соответствующие товары.

На вопрос о том, были ли контакты между Вашингтоном и Пекином после введения пошлин, американский президент ответил утвердительно. По его словам, китайские власти обращались к Соединённым Штатам Америки уже несколько раз, а у него самого «очень хорошие» отношения с китайским лидером Си Цзиньпином.

Сделку о продаже TikTok политик желает отложить до тех пор, пока торговый конфликт между Соединёнными Штатами Америки и Китаем не будет решён. В то же время он акцентирует внимание на том, что успешность сделки напрямую зависит от Пекина, поэтому вопрос стоит пока отложить.

Дональд Трамп также допустил заключение Вашингтоном и Пекином торгового соглашения в следующие 3 - 4 недели. Такое решение будет означать снижение пошлин на импорт китайских и американских товаров в страны. Политик добавил, что в конечном итоге Соединённые Штаты Америки заключат сделку с Китаем и со всеми другими странами.