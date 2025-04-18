Впереди предстоит разработка окончательного проекта соглашения и его ратификация парламентами.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила о подписании Киевом и Вашингтоном меморандума об экономическом партнёрстве, ещё известного как соглашение о совместной добыче полезных ископаемых. В данном документе стороны подтверждают свои намерения финализировать и заключить окончательный проект соглашения, который будет ратифицирован.

Украинский министр сообщила о подготовке к созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины, который откроет возможности для иностранных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного сотрудничества между странами. Она добавила, что в подписанным документом Соединённые Штаты Америки подтвердили стремление американского народа совместно с украинцами инвестировать в свободную, суверенную и безопасную Украину.

Свириденко отметила, что впереди ещё предстоит завершение работы над окончательным проектом соглашения, который будет подписан парламентами обеих стран.

Стоит понимать, что подписанный меморандум не является соглашением, а только подтверждает намерения Соединённых Штатов Америки и Украины подписать соответствующий документ, который необходимо ратифицировать Конгрессом и Верховной радой Украины.