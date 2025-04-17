Ещё в марте министр обороны Пит Хегсет распорядился проверить сотрудников ведомства на детекторе лжи.

После того, как глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск посетил Пентагон, иностранные средства массовой информации начали писать о брифинге для бизнесмена по военным планам против Китая. Позже американский президент Дональд Трамп заверил, что не допустил бы такого, поскольку американский бизнесмен имеет бизнес и свои интересы в Китае. Сам Илон Маск также возмутился ситуацией, но больше его беспокоил тот факт, что в СМИ просочилась информация о его якобы связях с военными. Впоследствии в Пентагоне начали расследовать возможную утечку информации, а в марте министр обороны Пит Хегсет распорядился проверить всех своих сотрудников на детекторе лжи.

Стало известно, что на фоне продолжающегося расследования, в Пентагоне отстранили от работы уже третьего высокопоставленного чиновника. Об этом сообщают местные издания, включая Politico и CNN.

В этот раз был уволен Колин Кэролл, занимающий должность начальника штаба заместителя министра обороны Стива Файнберга. До этого из состава Пентагона вывели старшего советника министра обороны Дэна Колдуэлла и заместителя главы аппарата оборонного ведомства Дэрина Селника.

Предполагается, что череда увольнений в Пентагоне, которые также затрагивают назначенцев министра обороны Пита Хегсета, связана с расследованием утечки информации. В оборонном ведомстве пытаются выяснить, кто является источником американских изданий, предоставляющим из различную информацию, начиная от планов в отношении Панамского канала, заканчивая визитом Маска в Пентагон и отправкой ещё одного авианосца в Красное море.