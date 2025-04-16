Ещё недавно Рютте говорил о том, что данный вопрос снят с повестки.

В марте Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в североатлантический альянс снят с повестки, несмотря на все ранние обещания Киеву. Позже Владимир Зеленский признал, что Украину больше не ждут в североатлантическом альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в рамках своего визита в Одессу дал интервью, транслируемое украинским телемарафоном, где у него спросили, станет ли Украина членом североатлантического альянса, на что он ответил: «Да, абсолютно. Таков был результат Вашингтонского саммита: путь Украины в НАТО необратим. И ничего не изменилось».

Журналисты напомнили, что Дональд Трамп не так давно опроверг возможность вступления Украины в НАТО, но Рютте повторил: «Путь Украины необратим».

При этом Марк Рютте призвал не связывать переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта со вступлением Украины в НАТО. Он подчеркнул, что когда в североатлантическом альянсе обещали предоставить Украине членство, никто не думал делать этот вопрос частью будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой. Глава военного блока положительно оценил усилия Трампа по установлению долговременного мира между Украиной и Россией.