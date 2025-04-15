Пока он не имеет двухпартийной поддержки, но некоторые положения из документа могут быть использованы в будущем.

Представители Демократической партии внесли в Палату представителей законопроект, направленный на ужесточение санкций против России и усиление поддержки Украины. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, в документе содержатся положения о выделении средств для безопасности и восстановления Украины. Упоминается и введение более «жёстких санкций против России».

Reuters напоминают, что Демократическая партия находится в меньшинстве в Конгрессе, а внесённый конгрессменом из комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом законопроект должен усилить давление на Дональда Трампа со стороны сторонников продолжения поддержки Украине. Авторы издания не исключают, что некоторые положения из документа могут быть использованы в будущем уже в двухпартийных законопроектах.

Ещё в начале апреля сенатор-республиканец Линдси Грэм совместно со своими коллегами из Республиканской и Демократической партий внёс в Сенат законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и экономических мер по отношению к тем странам, которое закупают российские энергоресурсы. Таким образом, законопроекты о новых санкций против Москвы находятся в обеих палатах Конгресса, но пока не идёт речи о их принятии.