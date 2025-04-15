Аргентинский президент не имеет претензий по отношению к Вашингтону из-за введённых пошлин, желая вернуться к взаимовыгодной торговли.

Президент Аргентины Хавьер Милей после встречи с министром финансов Соединённых Штатов Америки Скоттом Бессентом заявил (цитата ТАСС), что его страна желает подписать новое взаимовыгодное торговое соглашение с Вашингтоном, чтобы отменить введённые американскими властями пошлины.

Аргентинский президент подчеркнул понимание Буэнос-Айресом решения Дональда Трампа о введении тарифов на импорт. Он подчеркнул, что меры Вашингтона была направлены на восстановление справедливых условий международной торговли, которая на протяжение многих лет страдала от торгового дисбаланса в ущерб Соединённым Штатам Америки.

Новое торговое соглашение, как утверждает Милей, будет выгодно как Аргентине, так и Соединённым Штатам Америки. Он также подтвердил намерения Буэнос-Айреса стать надёжным союзником Вашингтона в регионе.

Ещё 3 апреля Хавьер Милей сообщил о планах аргентинского правительства внести изменения в нормативную базу страны, чтобы Вашингтон снял пошлины с Аргентины. На тот момент он отчитывался о прогрессе по девяти из шестнадцати требований, предъявленных американскими властями.