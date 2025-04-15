Издание напоминают, что Трамп далеко не первый президент США, который хотел заполучить контроль над островом в составе Дании.

Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости установления Соединёнными Штатами Америки контроля над Гренландией. Если поначалу всё это было больше похоже на иронию, то впоследствии стало понятно, что американский президент и его команда абсолютно серьёзны в своих намерениях. Американские делегаты, включая вице-президента Джея Ди Вэнса, посещали остров, а сам Дональд Трамп обещал гренландцам «богатую жизнь» после присоединения Гренландии к США.

Издание Newsweek напоминают, что Дональд Трамп является не первым президентом Соединённых Штатов Америки, который хотел заполучить контроль над Гренландией. В материале издания напоминают о предложении Гарри Трумэна в 1946 году, о приобретении острова за 100 миллионов долларов в золоте. С учётом инфляции, такая сумма равнялась бы сейчас 1,6 миллиарда долларов.

Newsweek также упомянул статью The Washington Post, в которой источник издания в Белом доме указал на руководящий принцип Вашингтона по вопросу Гренландии: мы готовы предложить гренландцам больше денег, чем платит Дания. С учётом того, что сейчас Копенгаген выделяет острову дотации на сумму 600 миллионов долларов, американский прайс может быть значительно выше.

В 2019 году американский президент, претендующий на Гренландию, обещал местному населению «миллиарды долларов» инвестиций.

Как итог, Дональд Трамп гипотетически мог бы предложить Дании единовременную выплату в размере 1,6 миллиарда долларов, а также взять обязательства по увеличению дотаций властям Гренландии и развернуть инвестиционные проекты по развитию месторождений на острове стоимостью в миллиарды долларов. В случае же, если Копенгаген начнёт сопротивляться данному решению, Вашингтон мог бы прибегнуть к увеличению тарифов на импортируемую Соединёнными Штатами Америки датскую продукцию, включая лекарства.