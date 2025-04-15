Источники издания объясняют, что не следует считать советников Трампа виновными во влиянии на американского президента по вопросу тарифов, поскольку он придерживается аналогичной точки зрения.

Издание Axios пишет о том, что лидеры американского бизнеса призывают Дональда Трампа подтолкнуть к мерам по отношению к министру торговли Говарду Лютнику и советнику американского президента по вопросам торговли Питеру Наварро, которых считают главными идеологами тарифной политики Вашингтона.

Как объясняют источники издания, не стоит заблуждаться, поскольку Трамп остаётся невозмутимым: это его политика, проводимая Белым домом в команде. Они подчеркнули, что администрация Дональда Трампа представляет единый фронт по вопросу тарифов, а американские чиновники не любят слышать истории о «дворцовых интригах», в ходе которых кто-то из команды американского президента вступил в конфликт с другим из-за несогласия с его тарифными взглядами.

Источники Axios в Белом доме напомнили о воскресном шоу, в которым приняли участие Лютник и Наварро. Совместное выступление двух чиновников в эфире было направлено на то, чтобы продемонстрировать их вовлечённость в тарифную политику Дональда Трампа и отсутствие каких-либо отстранений или понижений из-за последствия этой политики.

Несмотря на все неудовлетворительные последствия развёртывания новой тарифной политики, которые признают многие американские чиновники, все они надеются, что фаза проб и ошибок прошла, ведь Соединённым Штатам Америки придётся вступить в жёсткое торговое столкновение с Китаем.

Ранее издание Bild уже писало о том, что Дональд Трамп разочарован Говардом Лютником и Питером Наварро. Позже Politico узнало о понижении чиновников в иерархии Белого дома из-за провальной тарифной политики. Однако, учитывая информацию Axios, всё это не соответствует действительности.