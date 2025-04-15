Это уже второй платёж в рамках кредита от G7 на $50 млрд под залог замороженных российских активов.

Стало известно, что 14 апреля 2025 года Великобритания выделила Украине почти один миллиард долларов для приобретения средств противовоздушной обороны и артиллерии. Средства являются вторым траншем в рамках кредита ERA от «Большой семёрки» (G7) на 50 миллиардов долларов (под залог замороженных российских активов), в котором доля Лондона составляет 3,33 миллиарда долларов. Информацию подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём канале.

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз, комментируя выделение второго транша, подчеркнула, что мир меняется на фоне глобальной нестабильности, в том числе из-за российско-украинского конфликта.

Первый платёж Великобритания осуществила ещё в марте. Уже через месяц Лондон перевёл второй транш, а третий, который станет заключительным в британской доле, переведут уже в этом году. Министр обороны Великобритании Джон Хили, чьи слова приводит издание Reuters, подтвердил планы Великобритании предоставить в 2025 году Украине суммарное финансирование на сумму почти шесть миллиардов долларов, которые будут потрачены на приобретение средств противовоздушной обороны, артиллерии, транспортных средств и другого оборудования. Помимо этого, британские власти закупают для украинской армии противотанковые мины и сотни тысяч FPV-дронов.