Правительство Венгрии является противном вступления Украины в Европейский союз. Дело в том, что Будапешт получает от Брюсселя ежегодные дотации, за счёт которых строится венгерский бюджет, но при сценарии со вступлением Украины в сообщество ситуация будет обратной: Киев будет получать дотации от стран-участников, а украинская сельскохозяйственная продукция вытеснит европейские товары.
Советник Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан (однофамильцы) на конференции Economx Money Talks 25 посчитал, сколько будет стоить Европе полная интеграция Украины в Европейский союз. Он пришёл к выводу, что расходы на присоединение украинского государства в состав европейского сообщества встанут Брюсселю в якобы 2,5 триллиона долларов (в 12 раз превышает европейский бюджет на 2025 год).
Венгерский чиновник перечислил расходы, с которыми столкнётся Европейский союз в случае вступления Украины:
- восстановление Украины после завершения боевых действий - от 500 миллиардов долларов («по самым скромным подсчётам») до 1 триллиона долларов («по подсчётам украинских источников»);
- поддержание деятельности украинского государства (реализация государственного бюджета в условиях его дефицита) - 100 миллиардов долларов ежегодно, большая часть из которых будет оплачиваться Европейским союзом;
- укрепление украинской обороны - 0,25% от бюджета каждой страны-участника, или около 50 миллиардов евро;
Помимо этого, Венгрия в течение нескольких лет потеряет из-за вступления Украины в Европейский союз до 50 миллиардов долларов. Сельскохозяйственный сектор страны потеряет до 2,5 миллиардов долларов.
Балаж Орбан напомнил, что Европейская комиссия хочет завершить процедуру вступления Украины в Европейский союз к 2029 году. В то же время Венгрия является единственной страной, которая может заблокировать данное решение.