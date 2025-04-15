По его словам, такая сумма якобы будет потрачена всего за несколько лет.

Правительство Венгрии является противном вступления Украины в Европейский союз. Дело в том, что Будапешт получает от Брюсселя ежегодные дотации, за счёт которых строится венгерский бюджет, но при сценарии со вступлением Украины в сообщество ситуация будет обратной: Киев будет получать дотации от стран-участников, а украинская сельскохозяйственная продукция вытеснит европейские товары.

Советник Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан (однофамильцы) на конференции Economx Money Talks 25 посчитал, сколько будет стоить Европе полная интеграция Украины в Европейский союз. Он пришёл к выводу, что расходы на присоединение украинского государства в состав европейского сообщества встанут Брюсселю в якобы 2,5 триллиона долларов (в 12 раз превышает европейский бюджет на 2025 год).

Венгерский чиновник перечислил расходы, с которыми столкнётся Европейский союз в случае вступления Украины:

восстановление Украины после завершения боевых действий - от 500 миллиардов долларов («по самым скромным подсчётам») до 1 триллиона долларов («по подсчётам украинских источников»);

поддержание деятельности украинского государства (реализация государственного бюджета в условиях его дефицита) - 100 миллиардов долларов ежегодно, большая часть из которых будет оплачиваться Европейским союзом;

укрепление украинской обороны - 0,25% от бюджета каждой страны-участника, или около 50 миллиардов евро;

Помимо этого, Венгрия в течение нескольких лет потеряет из-за вступления Украины в Европейский союз до 50 миллиардов долларов. Сельскохозяйственный сектор страны потеряет до 2,5 миллиардов долларов.

Балаж Орбан напомнил, что Европейская комиссия хочет завершить процедуру вступления Украины в Европейский союз к 2029 году. В то же время Венгрия является единственной страной, которая может заблокировать данное решение.