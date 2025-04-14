Он назвал это «красной линией» для Будапешта, пообещав блокировать решение.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире местного телеканала M1 (цитата «РИА Новости») заявил, что Европейский союз хочет направить на территорию Украины военных советников, перенеся обучение украинских военнослужащих из Европы.

Венгерский министр напомнил, что Будапешт не препятствовал обучению украинских военнослужащих в Европе, воздерживаясь от прямого участия Венгрии, но главным условием было не допустить учебную миссию с участием европейских инструкторов на территории Украины. Учитывая новые планы Брюсселя, Сийярто подчеркнул, что для Будапешта данный вопрос остаётся «красной линией», а венгерские власти будут блокировать принятие соответствующего решения.

Петер Сийярто выражает обеспокоенность Венгрии тем, что отправка военных инструкторов или советник на территорию Украины может спровоцировать серьёзную эскалацию российско-украинского конфликта.

Официально в Европейском союзе не объявляли о какой-либо тренировочной миссии, предусматривающей отправку военных советников или личного состава на украинские территории. При этом Брюссель реализовывает программу подготовки украинских военнослужащих за пределами Украины, в рамках которой было подготовлена более 70 тысяч новобранцев.