«Меня называли и похуже», - прокомментировал Наварро оскорбления в свой адрес со стороны Маска.

Не так давно советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро в интервью CNBC прокомментировал позицию Илона Маска о необходимости снижения экономических барьеров и пошлин для свободной торговли. Чиновник подчеркнул, что Маск является производителем автомобилей, но на деле он лишь их сборщик, поскольку Tesla закупает детали в Японии, Китае и Тайване. Наварро объяснил, что он, как и Трамп, хочет, чтобы шины автомобилей производились в Акроне, трансмиссии в Индианаполисе, двигатели во Флинте и Сагино, иначе говоря - в Соединённых Штатах Америки. Илон Маск в X отреагировал на интервью короткой фразой: «настоящий недоумок».

В этот раз Питер Наварро в комментарии NBC News ответил, есть ли у него конфликт с Илоном Маском из-за разных мнений по вопросу тарифной политики. Наварро заверил, что с Маском у него «всё в порядке». Что касается оскорблений, чиновник признал: «Меня называли и похуже».

Ранее Илон Маск уже говорил о том, что рассчитывает на возвращение Соединённых Штатов Америки и Европы к свободной торговли без пошлин. Публично бизнесмен не критикует политику Дональда Трампа, но цифры говорят сами за себя: после инаугурации американского президента акции Tesla упали в цене на 40%. Очевидно, что компании невыгодны тарифы, которые мешают зарабатывать на иностранных рынках, особенно - в Китае и Европе.