С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом стоимость энергоносителей уже успела снизиться.

Министр энергетики Соединённых Штатов Америки Крис Райт, чьи слова приводит издание Bloomberg, во время турне по Ближнему Востоку заявил, что ожидает снижения стоимости нефти в мире в ближайшие годы президентства Дональда Трампа.

Американский министр подчеркнул, что не может говорить, какие сейчас цены на нефть и в какое направление они движутся, но, так или иначе, если уменьшать препятствия для инвестиций и строительства новой инфраструктуры, стоимость энергоносителей будет падать.

Стоит напомнить, что в начале апреля стоимость барреля нефти внезапно снизилась. Так, например, стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала с 75 до 58, а после повысилась до 65 долларов за баррель. Связано это с увеличением нефтедобычи на Ближнем Востоке, а также потрясениями на рынке из-за американских тарифов.

Bloomberg акцентируют внимание на том, что увеличение нефтедобычи Саудовской Аравией, чего хотел добиться Дональд Трамп, может негативно сказаться на показателях дохода Эр-Рияда, поскольку падение цен на нефть нарушать баланс в государственном бюджете страны, если, конечно, страна не компенсирует его за счёт дополнительных поставок.