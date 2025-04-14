Министр энергетики Соединённых Штатов Америки Крис Райт, чьи слова приводит издание Bloomberg, во время турне по Ближнему Востоку заявил, что ожидает снижения стоимости нефти в мире в ближайшие годы президентства Дональда Трампа.
Американский министр подчеркнул, что не может говорить, какие сейчас цены на нефть и в какое направление они движутся, но, так или иначе, если уменьшать препятствия для инвестиций и строительства новой инфраструктуры, стоимость энергоносителей будет падать.
Стоит напомнить, что в начале апреля стоимость барреля нефти внезапно снизилась. Так, например, стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала с 75 до 58, а после повысилась до 65 долларов за баррель. Связано это с увеличением нефтедобычи на Ближнем Востоке, а также потрясениями на рынке из-за американских тарифов.
Bloomberg акцентируют внимание на том, что увеличение нефтедобычи Саудовской Аравией, чего хотел добиться Дональд Трамп, может негативно сказаться на показателях дохода Эр-Рияда, поскольку падение цен на нефть нарушать баланс в государственном бюджете страны, если, конечно, страна не компенсирует его за счёт дополнительных поставок.