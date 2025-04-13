Американский президент внёс исключение в свою тарифную политику: ряд категорий техники более не облагается пошлинами.

Введённые Дональдом Трампом пошлины на импорт товаров из Китая представляли угрозу не только для китайских компаний, но и американских, которые имеют производственные мощности за рубежом. Предполагалось, что из-за американских тарифов Apple будут вынуждены либо трёхкратно повысить стоимость смартфонов iPhone, либо переносить производство в Соединённые Штаты Америки. Однако буквально вчера Трамп сделал исключение в своих пошлинах, выведя из-под тарифов электронную технику, в том числе смартфоны и компьютеры.

Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани, чьи слова приводит Bloomberg, называет решение Дональда Трампа большим облегчением для Apple, которым пришлось бы повысить стоимость своих смартфонов.

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В материале издания указывают на наличие у Apple альтернативного плана, если бы Трамп всё-таки не пошёл на уступку. В таком случае компания перенесла бы производственные мощности в Соединённые Штаты Америки и Индию, что позволило бы избежать повышения цены на iPhone и другую технику. Bloomberg напоминают, что в Индии производятся в год более 30 миллионов iPhone, поэтому Apple могли бы частично покрыть спрос американского рынка: суммарно компания производит до 230 миллионов смартфонов, треть из которых поставляется в Соединённые Штаты Америки.

Тем не менее, масштабный перенос производства не обошёлся бы без проблем, особенно для выпуска модели iPhone 17, которая, как пишет Bloomberg, будет производиться в Китае.

Примечательно, что это уже второй случай, когда Apple при президентстве Дональда Трампа чудом избегает тарифов, не прибегая к крайним мерам. Несмотря на это, неопределённость остаётся: Белый дом в любой момент может пересмотреть своё решение.