Увеличить количество депортаций удастся благодаря исполнению решений о выдворении, которые до этого оставались нереализованными.

Американский президент Дональд Трамп развернул в Соединённых Штатах Америки полномасштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов, которые до недавних пор могли пребывать в стране, даже если их обнаружила миграционная полиция, поскольку суд мог принимать решение о выдворении в течение многих лет.

Издание The Washington Post пишет о цели администрации Дональда Трампа наладить ежегодную депортацию одного миллиона мигрантов. Советник американского президента по внутренней безопасности Стивен Миллер ежедневно координирует действия с Министерство национальной безопасности и другими компетентными органами, чтобы контролировать противодействие нелегальной миграции.

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Как отмечает издание, наиболее эффективный способ увеличить показатель депортаций - реализовывать решения о выдворении, принятые ранее, но не исполненные до сих пор, в том числе из-за отказа стран принимать своих граждан обратно. В Белом доме работают над тем, чтобы страны континента более активно способствовали возвращению своих граждан.

Помимо этого, американские власти работают над депортацией нелегальных мигрантов в третьи страны, чтобы не содержать их в Соединённых Штатах Америки. Такие меры могут быть эффективны, когда страна происхождения мигранта отказывается принимать его обратно.

Представитель Белого дома Куш Десаи не прокомментировал озвученную The Washington Post цель, но в письме изданию подчеркнул, что Дональд Трамп имеет мандат от избирателей на реализацию массовой депортации нелегальных мигрантов.