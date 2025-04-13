Он подчеркнул, что страна не вступит ни в один из блоков, пока она находится в состоянии боевых действий.

В вопросе членства Украины в НАТО и Европейском союзе страны Запада изначально объяснили Киеву, что присоединение к какому-либо блоку невозможно, пока страна находится в состоянии боевых действий. Впоследствии украинские власти согласились с этой аксиомой, но уже к концу 2024 года стало понятно, что Украину никто не ждёт в НАТО. При этом Киев оставил приоритет на вступление в Европейский союз, примкнуть к которому теоретически возможно уже в 2029 году.

Фридрих Мерц, наиболее вероятный следующий канцлер Германии, заявил (цитата T-Online), что Украина не сможет стать членом НАТО или Европейского союза, пока страна находится в состоянии боевых действий. При этом он заверил, что обещание Киеву о возможности вступления Украины в европейское сообщество остаётся в силе, как и перспективы членства в североатлантическом альянсе.

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Тем не менее, немецкий политик акцентирует внимание на том, что пока Украина находится в конфронтации с Россией, никто не возьмёт её ни в Европейский союз, ни в НАТО. Что касается членства Украины в североатлантическом альянсе, генеральный секретарь Марк Рютте уже ранее говорил о снятии данного вопроса с актуальной повестки дня. Примечательно, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц категорически против вступления Украины в НАТО, когда Фридрих Мерц видит это возможным, пусть и не в ближайшем будущем.

Мерц также предостерёг от недооценки России и её выносливости: «Русский народ был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории», подчеркнув, что российско-украинский конфликт сам по себе не завершится, если не взять курс на его урегулированию.