Из-за сокращения финансирования ряд крупных проектов будут отложены или вовсе прекращены.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, узнало о планах Белого дома вдвое урезать финансирование Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), что скажется на программах по исследованию космоса.

По данным издания, в 2026 году бюджет NASA составит всего четыре миллиарда долларов, хотя ещё в 2024 году он составлял 7,3 миллиарда долларов. Под сокращение попадут крупные инициативы, в том числе проект по доставке грунта с Марса, а также запуск шестой «великой обсерватории» NASA под названием Nancy Grace Roman, которую агентство планировала вывести на орбиту осенью 2026 при помощи подрядчика - компании SpaceX.

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Сокращение финансирование затронет в различной степени подразделения NASA: планетологии, геофизики и астрофизики (на 70%). Финансирование космических миссий будет сокращена на 50%.

В марте издание Reuters писало о сложных трудовых условиях, с которыми столкнулись сотрудники NASA после приказа о незамедлительном возвращении в штаб-квартиру с удалённой формата работы.