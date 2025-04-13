В Брюсселе призывают израильскую армию снять блокаду с палестинского анклава.

После того, как боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС возобновились, в сектор Газа перестала поступать гуманитарная помощь в достаточных объёмах для удовлетворения всех базовых потребностей местного населения.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Хаджа Лабиб обнародовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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В совместном заявлении Брюссель указывает на истощение запасов продовольствия, которое доставлялось в палестинский анклав во время прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Европейские чиновники настаивают на том, что международное гуманитарное право обязывает обеспечить предоставление гуманитарной помощи тем, кто в этом нуждается.

Европейский союз призывает Израиль снять блокаду с палестинского анклава, чтобы возобновить поставку гуманитарной помощи в больших объёмах. В Израиле пока не отреагировали на данный призыв, но, очевидно, израильские власти проигнорируют его, учитывая сложные отношения со странами Европы.