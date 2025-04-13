Представители стран договорились встретиться в следующую субботу.

Вчера в Омане состоялись переговоры между Соединёнными Штатами Америки и Ираном, в рамках которых представители стран обсуждали возможность ограничения иранского ядерного потенциала в обмен на снятие американских санкций. По их итогам Белый дом опубликовал заявление, в котором охарактеризовал переговоры как «очень позитивные и конструктивные».

Подчёркивается важность прямого общения спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Американский дипломат сразу пояснил иранскому министру, что американский президент поручил ему урегулировать конфликт между Вашингтоном и Тегераном дипломатическим путём, если это, конечно, возможно.

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В Белом доме считают прошедшие переговоры «шагом вперёд на пути к достижению взаимовыгодного результата». Вашингтон также благодарен Оману за посредническую роль в переговорах. Следующие переговоры между Соединёнными Штатами Америки и Ираном состоятся уже в следующую субботу (19 апреля 2025 года).

Как отмечает издание CNN, в Тегеране тоже позитивно оценили прошедшие переговоры, посчитав предстоящую на следующей неделе встречу как возможность для дополнительных обсуждений условий сделки.