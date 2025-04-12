Однако для остальных базовым тарифом останутся 10%.

Дональд Трамп, чьи слова приводит издание Bloomberg, во время общения с журналистами на борту самолёта Air Force One заявил, что допускает полную отмену пошлин для некоторых стран в качестве исключения по «очевидным причинам». Он не уточнил, о каких «очевидных причинах» идёт речь.

При этом американский президент подчеркнул, что для большинства торговых партнёров Соединённых Штатов Америки 10-процентный тариф на импорт останется базовой ставкой. Такой тариф будет рассматриваться для тех стран, которые смогут заключить с Вашингтоном взаимовыгодное торговое соглашение.

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Что касается ситуации на фондовых рынках, он считает потрясения менее значительными, чем их выставляют, поскольку американский доллар всегда будет пользоваться популярностью, а экономика в отличной форме. Стоит отметить, что с момента введения пошлин индекс S&P 500 падал на 11%, но смог восстановиться до уровня падения всего на 5%.

На текущий момент Соединённые Штаты Америки ввели 90-дневную тарифную паузу для тех стран, которые согласились вести переговоры с Вашингтоном о взаимовыгодном торговом соглашении. Импорт продукции из таких стран облагается 10-процентным тарифом, а не 20 - 50%, как предполагалось изначально.