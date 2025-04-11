С таким заявлением перед Сенатом выступил главком Армии США в Индо-Тихоокеанском регионе Сэмюэль Папаро.

Главнокомандующий Армией Соединённых Штатов Америки в в Индо-Тихоокеанском регионе Сэмюэль Папаро выступил перед Сенатом (цитата Associated Press), дав оценку ситуации в своём регионе, выразив обеспокоенность нарастающему военно-техническому сотрудничеству между Россией, Китаем и КНДР.

По его данным, Пекин оказал Москве помощь в восстановлении военного производство путём поставок станков и микроэлектроники, которые до 2022 года поставлялись западными компаниями. Взамен, как утверждает американский адмирал, российские власти делятся с китайской армией своими технологиями, в частности, для конструирования более тихих и быстрых подводных лодок.

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Аналогичную ситуацию Папаро видит с Пхеньяном, который, по его словам, поставил российской армии сотни тысячи артиллерийских снарядов и готовит поставку сотен ракет малой дальности. Российские официальные лица опровергает получение поставок иностранной военной помощи.

Помимо этого, Сэмюэль Папаро указал на нанесение ущерба боеготовности американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе из-за недавней переброски из Южной Кореи авианосца и зенитно-ракетных комплексов Patriot на Ближний Восток.

Сенатор Роджер Уикер из Республиканской партии согласился с докладом американского адмирала. Он призывает своих коллег продолжить предпринимать шаги по восстановлению американских вооружённых сил и средств сдерживания, если они хотят обеспечить мир и стабильность во всём мире.