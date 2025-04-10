Целью документа является предотвращение экспорта российский и иранской нефти, попадающей под санкции.

В Конгрессе сенаторы Джони Эрнст (Республиканская партия) и Ричад Блюменталь (Демократическая патртия) представили двухпартийный законопроект об усилении контроля за выполнением санкций, введённых против России и экспорта российской нефти. Об этом информирует издание Reuters.

Документ предусматривает создание базового бюджета в размере 150 миллионов долларов, которые будут потрачены на обеспечение соблюдения санкций флотом, который перевозит российскую нефть. По их задумке, американские власти будут способствовать тому, что российский теневой флот не сможет перевозить нефть дороже установленного потолка цен - 60 долларов за баррель.

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Помимо этого, предполагаемый фонд будет обеспечивать выполнение санкций в отношении флота, перевозящего иранскую нефть. Эрнст и Блюменталь указывают на желание Трампа свести торговлю иранской нефтью к нулю, чтобы Тегеран не имел денег для финансирования ядерной программы.

Сенаторы считают возможным конфискацию товаров, которые нарушают санкции, с целью их дальнейшей продажи для выплаты государственного долга Соединённых Штатов Америки.

Очевидно, что усиливать санкции или контроль за их выполнением никто не будет, пока в Белом доме не дадут «зелёный свет». Однако в случае, если американский президент Дональд Трамп решит прекратить переговоры с российскими властями, посчитав их бессмысленными, в таком случае его администрация может обратиться к инициативам, предложенным в Конгрессе.