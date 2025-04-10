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Nacvark
CNN: Пауза Трампа в пошлинах США связана с обеспокоенностью чиновников Белого дома
Американские власти были обеспокоены последствиями распродажей гособлигаций.

Со вчера Соединённые Штаты Америки сократили пошлины на импорт товаров со всех стран, против которых до этого вводились тарифы (за исключением Китая), до 10%. Вслед за объявленной паузой фондовый рынок начал оживать, а индекс S&P 500 почти вернулся в прежние значения после 11-процентного снижения. Примечательно, что решение было принято вопреки обещаниям Дональда Трампа не отступать от прежней позиции и не брать никаких пауз.

Как узнало издание CNN от своих источников, министр финансов страны Скотт Бессент в разговоре с Дональдом Трампом настаивал на снижении тарифов, выразив свою обеспокоенность по поводу ситуации на рынке государственных облигаций. Его позицию разделили другие чиновники из Белого дома, связанные с экономической сферой, которые также проинформировали американского президента об ускорении продаж казначейских облигаций на рынке.

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По данным издания, ситуация на рынке потрясла действующую американскую администрацию, поэтому они решили взять паузу в тарифах. Отмечается, что казначейские облигации Соединённых Штатов Америки являются «самым безопасным уголком рынку», куда инвесторы вкладывают свои деньги с уверенностью сохранения Вашингтоном доминирующей роли в мировой финансовой системе и гарантий сохранности вкладов.

До этого Скотт Бессент публично говорил о том, что не знает, чем вызвана пауза в пошлинах. Однако он выразил мнение, что даже кратковременные тарифы продемонстрировали всю серьёзность позиции Вашингтона, а американские власти получили хорошие рычаги для переговоров с торговыми партнёрами.

#сша #трамп
Источник: cnn.com
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