Со вчера Соединённые Штаты Америки сократили пошлины на импорт товаров со всех стран, против которых до этого вводились тарифы (за исключением Китая), до 10%. Вслед за объявленной паузой фондовый рынок начал оживать, а индекс S&P 500 почти вернулся в прежние значения после 11-процентного снижения. Примечательно, что решение было принято вопреки обещаниям Дональда Трампа не отступать от прежней позиции и не брать никаких пауз.
Как узнало издание CNN от своих источников, министр финансов страны Скотт Бессент в разговоре с Дональдом Трампом настаивал на снижении тарифов, выразив свою обеспокоенность по поводу ситуации на рынке государственных облигаций. Его позицию разделили другие чиновники из Белого дома, связанные с экономической сферой, которые также проинформировали американского президента об ускорении продаж казначейских облигаций на рынке.
По данным издания, ситуация на рынке потрясла действующую американскую администрацию, поэтому они решили взять паузу в тарифах. Отмечается, что казначейские облигации Соединённых Штатов Америки являются «самым безопасным уголком рынку», куда инвесторы вкладывают свои деньги с уверенностью сохранения Вашингтоном доминирующей роли в мировой финансовой системе и гарантий сохранности вкладов.
До этого Скотт Бессент публично говорил о том, что не знает, чем вызвана пауза в пошлинах. Однако он выразил мнение, что даже кратковременные тарифы продемонстрировали всю серьёзность позиции Вашингтона, а американские власти получили хорошие рычаги для переговоров с торговыми партнёрами.