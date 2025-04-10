Американский президент настаивает на том, что иранское государство может быть великим, но ядерное оружие им нельзя получить.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что хочет, чтобы Иран процветал и стал великим, но страна не должна заполучить ядерное оружие. По его словам, в Тегеране прекрасно понимают эту аксиому.

Трамп не озвучил конкретных сроков, когда он хочет увидеть достижение соглашения об ограничении ядерного потенциала Ирана. В то же время американский президент предостерёг Тегеран от попыток избежать соответствующих договорённостей, поскольку в таком случае Соединённые Штаты Америки предпримут военные действия.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

В случае, если ситуация дойдёт до применения военной силы, Дональд Трамп видит в Израиле лидера, который будет отыгрывать активную роль.

«Но никто не руководит нами. Мы делаем то, что хотим», - добавил он.

Стоит напомнить, что уже в эту субботу в Омане состоятся переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки и Ирана. Первый раунд переговоров будет непрямым, то есть при иностранном посредничестве. Если переговоры будут иметь успех, то Вашингтон и Тегеран перейдут к прямым переговорам, за которыми последуют конкретные договорённости по ядерной сделке.