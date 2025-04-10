Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что хочет, чтобы Иран процветал и стал великим, но страна не должна заполучить ядерное оружие. По его словам, в Тегеране прекрасно понимают эту аксиому.
Трамп не озвучил конкретных сроков, когда он хочет увидеть достижение соглашения об ограничении ядерного потенциала Ирана. В то же время американский президент предостерёг Тегеран от попыток избежать соответствующих договорённостей, поскольку в таком случае Соединённые Штаты Америки предпримут военные действия.
В случае, если ситуация дойдёт до применения военной силы, Дональд Трамп видит в Израиле лидера, который будет отыгрывать активную роль.
«Но никто не руководит нами. Мы делаем то, что хотим», - добавил он.
Стоит напомнить, что уже в эту субботу в Омане состоятся переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки и Ирана. Первый раунд переговоров будет непрямым, то есть при иностранном посредничестве. Если переговоры будут иметь успех, то Вашингтон и Тегеран перейдут к прямым переговорам, за которыми последуют конкретные договорённости по ядерной сделке.