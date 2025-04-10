Об этом сообщил министр обороны страны Пит Хегсет.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки на совместной пресс-конференции с панамским коллегой Фрэнком Абрега заявил о предстоящем подписании между Вашингтоном и Панамой рамочного соглашения, в ходе которого американские военные корабли получат бесплатное право прохода через Панамский канал. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По словам американского министра, страны уже подписали меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в области безопасности, после которого будут подписываться другие документы, регламентирующие сотрудничество вокруг судоходного канала. Один из таких документов как раз таки предусматривает бесплатный проход американских военных кораблей.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Хегсет видит в расширении сотрудничества возможность повышения эффективности совместных учений и общей совместимости вооружённых сил двух стран. Американские военные также восстановят своё присутствие на бывших военных базах: в Форт-Шермане, военно-морской базе Родман и военно-воздушной базе Говард.

Пит Хегсет в разговоре с журналистами подтвердил готовность наращивания американского присутствия вокруг Панамского канала, чтобы изгнать влияние «коммунистических китайцев».

Ранее Пит Хегсет уже анонсировал «освобождение» Панамского канала от китайского влияния.