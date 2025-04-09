Он напомнил, что Пекин не строил судоходный канал, поэтому не имеет права им управлять.

Вчера министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет, чьи слова приводит Reuters, совершил визит в Панаму, в ходе которого заявил, что Вашингтон «освободит» Панамский канал от китайского влияния.

После переговоров с панамским правительством американский министр сообщил о планах углубить сотрудничество в сфере безопасности с панамскими силами, чтобы не позволить Китаю превратить судоходный канал в «оружие» при помощи коммерческих связей китайских компаний, которые якобы участвуют в шпионаже.

Хегсет напомнил, что Китай не имеет причастности к строительству Панамского канала, поэтому он не должен управлять им. Политик подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки совместно с Панамой сохранят судоходный канал безопасным и доступ для всех стран.

Reuters напоминают, что около 40% грузовых перевозок, которые совершают американские контейнеровозы, проходят через Панамский канал. Таким образом, общая стоимость эти грузов оценивается в 270 миллиардов долларов. Судоходный канал также представляет важность для других стран, ведь через него проходит более двух третей судов, осуществляющих грузоперевозки по этому межокеанскому водному пути.