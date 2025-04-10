По оценкам экспертов, на это компании понадобится 30 миллиардов долларов и хотя бы 3 года. Однако даже при таких инвестициях не выйдет перенести всё производство.

Известно, что американская компания Apple производит свою продукцию, в том числе смартфоны iPhone, в Китае. После того, как американский президент Дональд Трамп обложил китайскую продукцию пошлинами, возникла вероятность переноса производства Apple в Соединённые Штаты Америки. По данным издания Reuters, в компании уже согласовали перенос производства Apple AirPods, но iPhone пока что будет по-прежнему производиться в Китае.

Издание CNN, анализируя ситуацию, пишет, что в случае переноса производства iPhone в Соединённые Штаты Америки стоимость последней модели смартфона вырастет в три раза - с одной до трёх тысяч долларов. При этом затронет это не только американский рынок, но и другие, причём в большей степени именно иностранные.

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Руководитель отдела исследований технологий в финансовой компании Wedbush Securities Дэн Айвс в комментарии CNN объясняет, что перенос производства в штаты требует воссоздание сложной производственной системы, которая уже существует в Азии. По его оценкам, если Apple пойдут на такой шаг, им потребуется 30 миллиардов долларов инвестиций, а также три года, чтобы переместить хотя бы одну десятую из всего производства.