Предполагается, что за каждый день незаконного пребывания будут взимать 998 долларов.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники и полученные документы, пишет, что в Соединённых Штатах Америки внедрят систему штрафов для мигрантов, которые продолжили незаконное пребывание в стране после приказа о их депортации.

По данным издания, с нелегальных мигрантов будут взимать 998 долларов за каждый день незаконного пребывания. В случае, если у них не окажется денег, будет рассматриваться возможность конфискации активов, в том числе имущества. Не уточняется, что будет с теми, у кого нет никакой возможности для оплаты штрафа.

Помимо этого, американские власти рассматривают возможность применения нормы «задним числом» в течение последних пяти лет. Иначе говоря, если нелегальный мигрант с 2020 года продолжал скрываться от миграционных служб, а в 2025 году его всё-таки обнаружили и задержали, ему выставят счёт за незаконно пребывание на сумму свыше одного миллиона долларов за последние пять лет.

Представитель Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин в комментарии Reuters призвал нелегальных мигрантов немедленно покинуть Соединённые Штаты Америки, воспользовавшись приложением CBP Home. В противном случае их ждут последствия.