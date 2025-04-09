В международных организациях предостерегли Вашингтон от прекращения помощи, поскольку это может принести гуманитарный кризис в ряд стран.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки начали восстанавливать ранее отменённые программы иностранной помощи. Отмечается, что сокращения иностранной помощи имели импульсивный характер: их отменяли, затем возобновляли в рамках исключения и вновь отменяли - всё это отражалось на работе миссий.

По данным издания, исполняющий обязанности заместителя администратора Агентства по международному развитию (USAID) Джереми Левин, работавший юристом в Департаменте эффективности правительства (DOGE), отправил своим подчинённым служебное письмо, в котором попросил отменить решение об остановке ряда программ.

Источники Reuters указывают на возобновление финансировании Всемирной продовольственной программы в Ливане, Сирии, Иордании, Ираке, Сомали и Эквадоре. При этом USAID не будет возобновлять помощь в Афганистане и Йемене, учитывая правящие режимы в этих странах, хотя во время президентства Джо Байдена они все равно получали финансирование в гуманитарной сфере. Помимо этого, Левин возобновил финансирование для Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе.

Собеседники издания объясняют, что решение Трампа приостановить всю иностранную помощь столкнулось с давлением как со стороны представителей его администрации, так и Конгресса. В международных организациях предупреждали Вашингтон о тяжёлых последствиях для уязвимых групп населения, если Соединённые Штаты Америки лишат финансирования гуманитарные программы.