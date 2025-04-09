При этом пока нет точных сроков прекращения работы станции.

Заместитель Администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по реализации космических программ Кен Бауэрсокс, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что NASA и «Роскосмос» разрабатывают детальный план по прекращению эксплуатации Международной космической станции (МКС).

По его словам, план разрабатывается Соединёнными Штатами Америки совместно с российскими коллегами и международными партнёрами.

Кен Бауэрсокс подчеркнул, что NASA продолжат финансировать работу МКС до 2030 года, а «Роскосмос» до 2028 года. Он допустил прекращение работы станции как позже, так и раньше срока, если с МКС что-то случится. Тем не менее, Бауэрсокс не готов озвучить точный срок, в который МКС будет выведена с орбиты.

С ноября 1998 года МКС находится на орбите. В проекте принимают участие Соединённые Штаты Америки, Канада, Япония, Россия и десять стран Европейского космического агентства (Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Норвегия, Швеция и Дания). В 2022 году появилась информация о том, что Соединённые Штаты Америки планируют сведение МКС к 2031 году путём затопления станции в Мировом океане.