Отмечается, что решение является частью более широкой стратегии.

На сайте Командования Армии Соединённых Штатов Америки в Европе и Африке (USAREUR-AF) сообщают о запланированной передислокации военного оборудования и личного состава из Жешув-Ясенка (Польша), который является ключевым логистическим хабом для поставок оружия Вооружённым силам Украине. Отмечается, что вывод войск является частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций и повышению уровня поддержки союзников, эффективности.

USAREUR-AF объясняют, что решение было принято не спонтанно, а прошло многомесячную оценку и планирование, тесно координировавшиеся с «польскими хозяевами» (имеется ввиду, что Польша владеет логистическим хабом). Таким образом, польская армия совместно с союзниками продолжат обеспечивать защиту инфраструктуры и самого объекта

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил принятое в Соединённых Штатах Америки решение. Он заверил, что американские военные останутся на территории Польши, но теперь аэропорт будет контролироваться преимущественно немецкими, британскими, норвежскими и польскими войсками. При этом он напомнил, что НАТО перенимает на себя ответственность за функционирование логистического хаба, о чём стало известно ещё в июле 2024 года. Стоит напомнить, что летом прошлого года в североатлантическом альянсе действительно начали перенимать на себя обязанности по координированию военной помощи Киеву, учитывая вероятность смены власти в Вашингтоне.