Он подчеркнул, что все средства будут использоваться с умом.

Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху намекнул на возможность увеличения оборонных расходов Соединёнными Штатами Америки. Он подтвердил, что Вашингтон экономит деньги, но в то же время есть необходимость строить армию, чтобы быть сильными, пока вокруг много «плохих сил».

Министр обороны страны Пит Хегсет, комментируя заявление Трампа, на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) поблагодарил американского президента, сообщив, что уже скоро бюджет Пентагона может достигнуть одного триллиона долларов.

Американский министр подчеркнул, что Дональд Трамп готов быстро восстановить американскую армию, а Пентагон намерен тратить каждый доллар с умом - на смертоносность и боеготовность.

Примечательно, что ещё недавно в американском медиапространстве обсуждали сокращение оборонного бюджета. Более того, сам Трамп допускал возможность соглашения между Соединёнными Штатами Америки, Россией и Китаем, в рамках которого страны возьмут курс на сокращение своих оборонных расходов.

В 2025 году оборонный бюджет Соединённых Штатов Америки составил 895 миллиардов долларов. Показатель оборонных расходов является самым большим в мире.