Отмечается, что это будет применяться как крайняя мера.

Уже на следующей неделе в парламенте Эстонии обсудят поправки в Закон об организации Сил обороны и Закон об исключительной экономической зоне, которые предполагают предоставление полномочий военным топить торговые судна, которые они сочли подозрительными. Об этом сообщает Эстонское национальное радиовещание (ERR).

Отмечается, что такая мера позволит защитить объекты инфраструктуры, в том числе порты, судна и объекты подводной инфраструктуры. При этом военные будут применять силу только в том случае, если иным образом своевременно предотвратить опасность будет невозможно, а потенциальный вред от потопления меньше, чем от последствий, к которым приведут действия судна.

Бывший командующий Военно-морскими силами Эстонии Юри Саска, комментируя данный законопроект, предупредил парламентариев о всей серьёзности принимаемого решения. Он объясняет, что если эстонские военные применят военную силу против кого-либо в международных водах, зайдёт речь о препятствии свободного судоходству.

Саску акцентирует внимание на том, что процедура потопления создаёт непростую ситуацию: командир военного корабля на месте принимает решение, основанное на опасениях политиков, хотя наблюдает за ситуацией он. Очевидно, что опасения могут не оправдаться, из-за чего возникает другой вопрос: кто будет нести ответственность. Помимо этого, остаётся непонятным, какой смысл в потоплении корабля, если предварительно военные эвакуируют весь его экипаж, тем самым получая возможность взять судно под свой контроль.

Ещё в январе министр обороны страны Ханно Певкур, комментируя ситуацию с повреждением подводной инфраструктуры, анонсировал предоставление военным полномочий применять силу в исключительной экономической зоне. Тогда эстонский министр говорил о следующем порядке действий: военные свяжутся с капитаном судна, попросят его изменить маршрут и пришвартоваться, а в случае неподчинения - министр обороны принимает силовое решение.