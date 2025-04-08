Он пообещал, что компании из индекса S&P 500 (упал почти на 11%) первыми начнут восстанавливаться.

После того, как Дональд Трамп официально объявил о «тарифном списке» на импорт иностранной продукции в Соединённых Штатах Америки, фондовые рынки обрели курс на стремительное падение. Крупные американские компании потеряли триллионы долларов. Впрочем, падение рынков затронуло не только штаты, но и другие страны - Китай, Индия, Япония и другие.

Советник Дональда Трампа по торговле Питер Наварро, комментируя опасения в американском медиа-пространстве о возможной рецессии (экономический спад, нехарактерен для США после периода «великой депрессии»), заявил, что гарантирует её отсутствие. По его словам, фондовые рынки «сейчас достигли дна».

Американский чиновник объясняет, что такая ситуация вполне логичная, а впоследствии компании из индекса S&P 500 (упал почти на 11%) первыми начнут восстанавливаться.

«Я гарантирую это и я гарантирую отсутствие рецессии», - добавил он (цитата CNN).

Вероятность рецессии начала обсуждаться в Соединённых Штатах Америки после того, как генеральный директор JPMorgan Chase (капитализация - 600 миллиардов долларов) Джейми Даймон предупредил о последствиях тарифов Трампа, выражаемых ростом цен, риском экономического спада и ослабления позиций Вашингтона в мире с последующим разрушением её альянсов.