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Nacvark
США в ближайшие месяцы будут обсуждать со странами снижение пошлин на импорт
Об этом рассказал министр финансов страны Скотт Бессент.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в эфире Fox News рассказал о предстоящих в ближайшие месяцы переговоров Вашингтона с другими странами по поводу снижения пошлин на импорт. Он сразу напомнил, что ещё в начале месяца призывал иностранные государства сохранять спокойствие, не прибегать к ответным мерам и сделать Белому дому конкретное предложение, как можно снизить тарифы.

Американский министр объяснил, что сейчас Соединённые Штаты Америки установили максимально высокий уровень тарифов. Впоследствии американские власти готовы обсуждать снижение тарифов, если соответствующие обращения поступят от иностранных лидеров. По его словам, с такими запросом к Вашингтону обратились от 50, 60, а может быть и даже 70 стран.

В ходе переговоров, в которых примет личное участие Дональд Трамп, стороны обсудят, как можно снизить тарифы. Очевидно, что для снижения американских пошлин иностранные государства должны что-то предложить Соединённым Штатам Америки. В зависимости от того, что они предложат, уровень тарифов будет варьироваться. Бессент добавил, что апрель, май и, возможно, весь июнь будут напряжёнными.

Скотт Бессент допустил, что Япония получит приоритет в переговорном процессе, учитывая то, как быстро Токио обратилось к Вашингтону, а также важные экономические и военные связи со страной.

#сша #скотт бессент
Источник: foxbusiness.com
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